Adana'da Orman Yangınına Hızla Müdahale
Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgarın neden olduğu yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor. Devrilen ağaçlar, elektrik tellerine zarar verirken çıkan kıvılcımlar ormanlık alanda yangına neden oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, bir elektrik direğinin tellerine zarar verdi.
Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel