Adana'da Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Köyü'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 30 arasöz, 10 su tankı, 10 iş makinası ve 200 personel sevk edildi.

Adana'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ADANA - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Köyünde ormanda yangın çıktı. Köy sakinleri yangını fark etmesi üzerine durumu Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 30 arasöz, 10 su tankı, 10 iş makinası ve 200 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.