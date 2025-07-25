Adana'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Adana'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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