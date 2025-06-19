Adana'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediyor

ADANA - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu ekipleri bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Yangına havadan iki helikopter karadan ise çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Güncel
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