Adana'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.