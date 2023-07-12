Adana'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.