Adana'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Adana'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle devrilen arazözde iki personel yaralandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı

Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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