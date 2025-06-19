Adana'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

ALEVLERE 2 UÇAK, 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Adana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 3 itfaiye su tankeri ile müdahale ediliyor. Ekiplerin çalışmasına 12 helikopter ve 2 uçak da havadan destek veriyor.