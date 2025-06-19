Adana'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Adana'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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Çukurova ilçesindeki orman yangınına, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, dozer ve itfaiye destek verirken, 12 helikopter ve 2 uçakla da havadan müdahale ediliyor.

ALEVLERE 2 UÇAK, 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Adana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 3 itfaiye su tankeri ile müdahale ediliyor. Ekiplerin çalışmasına 12 helikopter ve 2 uçak da havadan destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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