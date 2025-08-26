Adana'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Adana'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözle müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu ilgililere iletti.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
