Adana'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte helikopterler ve arazözler müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel