Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 3 helikopter ile 3 uçak, karadan da 20 ekibin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.