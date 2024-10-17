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Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine yakın bölgede başladı. İtfaiye ekiplerinin ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün müdahale ettiği yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmakta.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bayram Hacılı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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