Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçenin Dörtler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.