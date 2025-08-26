Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Güzpınarı Mahallesi'nde duman görenlerin ihbarı sonrası bölgeye 55 personel ve 3 helikopter sevk edildi.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 55 personel ile 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel