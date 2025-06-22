Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki personel yaralandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda 5 farklı noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 12 azazöz, 8 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı
Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.