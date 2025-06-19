Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 12 helikopter, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Polis, yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.