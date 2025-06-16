Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çandırlar Mahallesi Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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