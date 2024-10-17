Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bayram Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.