Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turunçlu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve iş makineleriyle müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.