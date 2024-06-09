Adana'da orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.