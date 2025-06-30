Adana'da Orman Yangını: İki Köy Evi Kül Oldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale sürüyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Saat 14.30'da çıkan yangında iki köy evi alevlerin arasında kül oldu. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Haber - Kamera: KOZAN (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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