Adana'da Orman Yangını İhbarı

Adana'da Orman Yangını İhbarı
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere karşı havadan ve karadan müdahale yapıyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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