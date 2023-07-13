Adana'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. 2 noktadan çıktığı belirtilen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.