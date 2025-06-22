Adana'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oluyor
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerle mücadele devam ederken, yangına giden arazöz devrildi ve 2 kişi hafif yaralandı.
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
İmamoğlu ilçesi Kızılheyik mevkisinde, saat 10.00 orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangına müdahaleye giden bir arazözün devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi, hafif yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber: Uğur SELÇUK-Kamera: İMAMOĞLU,(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel