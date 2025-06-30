Adana'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Adana'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçenin Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisinde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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