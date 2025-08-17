Adana'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Adana'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

