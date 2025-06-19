Adana'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Adana'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun bir çalışma başlattı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Küçükçınar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için çalışma başlattı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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