Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarına çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını büyümeden kontrol altına alması için çalışması sürüyor.

- Adana'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarına çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Kilbas Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye hem karadan hem de havadan ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

Ekiplerin yangını büyümeden kontrol altına alması için çalışması sürüyor.