Adana'da Orman Yangını Çıktı

ADANA'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Merkez ilçedeki Küçükçınar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangı kontrol altına almak ve yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için çalışma başlattı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: ADANA,