Adana'da Orman Yangını Çıktı

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Adana'nın Feke ilçesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Feke ilçesi Çandırlar-Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisinde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip, yangın bölgesine sevk edildi. Bölgedeki engebeli arazi şartları ekiplerin çalışmasını zorlaştırırken, vatandaşlardan da yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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