Adana’da Orman Yangını: 5 Kişi Tutuklandı

Adana’da Orman Yangını: 5 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli, 'Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. Yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğraması da olayın iç yüzünü gözler önüne serdi.

ADANA'nın Çukurova ilçesindeki ormanda çıkan, müdahale sırasında bir yangın söndürme uçağının da kaza kırıma uğradığı yangınla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, 'Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde 19 Haziran'da orman yangını çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale başlattı. Müdahale sırasında bir yangın söndürme uçağı da Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğrayıp battı. Pilotlar İtalyan Michele Drago (58) ile Mert Buğra Cikoğlu (28) deniz polisi tarafından kurtarıldı. Alevler aynı gün akşam saatlerinde söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli, 'Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü

Damat gelini tokatladı, en mutlu günleri kabusa döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.