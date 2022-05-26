Adana'da orman yangını (2) - Haberler

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Adana'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Güncel
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Adana'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışması devam ederken, yangının ne kadar alanda etkili olduğu sabah yapılacak çalışma ile belirlenecek.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Çukurova, Salbaş, Adana, Güncel, Haberler

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