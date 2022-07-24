Adana'da orman yangını (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOGUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAdana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde saat 22: 30'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOGUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde saat 22: 30'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdüğü bildirildi. Yangına 26 arazöz, 15 ilk müdahale aracı ve 300 personelin katıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title