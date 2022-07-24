Adana'da orman yangını (2) YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOGUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAdana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde saat 22: 30'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOGUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde saat 22: 30'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretiyle 3 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdüğü bildirildi. Yangına 26 arazöz, 15 ilk müdahale aracı ve 300 personelin katıldığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel Kozan Adana Güncel Haberler

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