Adana'da Orman Yangını

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Güzpınarı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Feke ilçesi kırsal Güzpınarı Mahallesi'nde ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, karadan ve havadan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
