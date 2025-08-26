Adana'da Orman Yangını

ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Feke ilçesi kırsal Güzpınarı Mahallesi'nde ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, karadan ve havadan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek verdi.