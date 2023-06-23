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Adana'da Orman Yangını

Adana'da Orman Yangını

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Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

ADANA'nın Çukurova ilçesindeki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Çukurova Güncel Haberler

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