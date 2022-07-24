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ADANA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, gece saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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