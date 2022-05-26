Adana'da orman yangını - Haberler

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Adana'da orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Güncel
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Adana'da orman yangını

ADANA'nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

ADANA'nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Salbaş Mahallesi'ndeki çalılık alanda saat 17.00'de bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

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