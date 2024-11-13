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Adana'da Organize Suç Örgütüne 'KUYU-37' Operasyonu: 282 Gözaltı

Adana'da Organize Suç Örgütüne 'KUYU-37' Operasyonu: 282 Gözaltı
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Adana merkezli başlatılan 'KUYU-37' operasyonunda, kırmızı bültenle aranan Ramazan Bayğara'nın organize suç örgütüne üye 282 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silahlar, uyuşturucu ve yasadışı para ele geçirildi.

ADANA merkezli 16 ilde elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik başlatılan 'KUYU-37' operasyonunda gözaltına alınan 9'u kadın, 282 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Silah ve mühimmat ticareti', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Suç üstlenme', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme' ve 'Kasıtlı olarak kamu malına zarar verme' gibi 83 farklı suç eylemine karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-37' operasyonu başlatıldı.

9'U KADIN 282 KİŞİ YAKALANDI

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı örgüte üye 282 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da belirlenen çok sayıda adrese 10 Kasım'da şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9'u kadın 282 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH, EL BOMBASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ile telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Emniyet yerleşkesi ve Adana Adliye'sine giden güzergahta çok sayıda özel harekat, trafik ve motorize yunus ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Önlemlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Gözaltındaki şüpheliler, otobüslere bindirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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