Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
ADANA'DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN - 2 YENİDEN

ADANA'DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN - 2 YENİDEN

Güncel Haberler

ADANA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

ADANA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar, gökyüzünü kapladı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm müdahalelere rağmen fabrikayı sardı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. İtfaiye erleri, çevreleyerek yangının diğer fabrikalara ulaşmasını engellemeye çalıştı. Yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor. (DHA)

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Adana OSB Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title