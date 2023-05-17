ADANA'DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE PLASTİK FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN - 2 YENİDEN

ADANA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar, gökyüzünü kapladı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm müdahalelere rağmen fabrikayı sardı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. İtfaiye erleri, çevreleyerek yangının diğer fabrikalara ulaşmasını engellemeye çalıştı. Yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor. (DHA)