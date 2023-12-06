Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 10 tabanca, 2 av tüfeği, 386 mermi, 32 av tüfeği fişeği, 29 uyuşturucu hap, 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ile 8 kesici alet bulundu.

Adana'da operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede faaliyet gösteren 3 SPA merkezi ile masaj salonuna operasyon düzenledi.

Adreslerde farklı tarihlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 2 av tüfeği, 386 mermi, 32 av tüfeği fişeği, 29 uyuşturucu hap, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje ile 8 kılıç ve balta şeklindeki kesici alet bulundu.

Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.