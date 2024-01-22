Adana'da operasyonda 50 ruhsatsız silaha el konuldu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 50 silaha el koyuldu.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ocak'ta ilçe genelinde çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.
Aramalarda, ruhsatsız 31 tabanca, 15 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 74 silah parçası, 2 çelik yelek, 415 gram esrar, 278 gram sentetik uyuşturucu, 259 uyuşturucu hap, 1 gram kokain ve 15 kök Hint keneviri bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.