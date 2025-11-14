Haberler

Adana'da Operasyon: Mutfak Dolabında 10 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da narkotik polisi, bir evde gerçekleştirdiği operasyonda 10 milyon TL değerinde 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ü., uyuşturucu maddeyle bağlantısı olmadığını öne sürdü ancak tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, operasyon düzenlediği evdeki mutfak dolabında 10 milyon TL değerinde 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınıp, "Evin anahtarı eski kiracımda vardı. Uyuşturucudan haberim yok" diyen Y.Ü. (43), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Y.Ü.'nün evine operasyon düzenledi. Ekiplerin evdeki aramalarında, mutfak dolabında çantaya gizlenen 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Ü., emniyete götürüldü. Y.Ü., sorgusunda, "Evin anahtarı sadece eski kiracımda vardı. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Belki anahtarı başkasına vermiş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada ele geçirilen ham madde ile 472 kilo uyuşturucu üretilebildiği ve piyasa değerinin de 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.