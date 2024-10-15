Üye Girişi
Haberler

Adana'da Operasyon: 4 El Bombası ve 80 Silah Ele Ge geçirildi

Adana'da Operasyon: 4 El Bombası ve 80 Silah Ele Ge geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen polis operasyonlarında, yasa dışı yollarla temin edilen 4 el bombası, 80 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 35 şüpheli tutuklandı, 278 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde, çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklete de el konuldu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Seyhan Hukuk Polis adana

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret Fashion Show'da Irina Shayk var mı? Victoria's Secret Fashion Show'da Kendall Jenner var mı? Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali girişi ücretli mi? Victoria's Secret Fashion Show'da Bella Hadid var mı? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Süper Dolunay ne zaman? Süper Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Dubai Çikolatası Tarifi! Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.