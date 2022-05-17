Adana'da &quot;Onkoloji Bahar Okulu&quot; düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi

AA - Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da 'Onkoloji Bahar Okulu' düzenlendi

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi tarafından hekimlerin ortak çalışma prensiplerini geliştirmek ve tedavide başarı oranını arttırmak amacıyla "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi.

ADANA (AA) - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi tarafından hekimlerin ortak çalışma prensiplerini geliştirmek ve tedavide başarı oranını arttırmak amacıyla "Onkoloji Bahar Okulu" düzenlendi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, etkinlikte yaptığı konuşmada, kanser tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirtti.

Adana ve farklı illerden 250 hekimin katıldığı etkinlikte, kanser çeşitleri, destekleyici tedaviler ve kanser hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verildi.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Araştırma, Kanser, Adana, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title