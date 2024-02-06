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Adana'da Okul Servis Araçlarına Eğitim Verildi

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Adana'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarının sürücülerine yönelik eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen programda, sürücülere okul servis araçlarında aranan şartlar, taşımacının yükümlülükleri, trafik güvenliği gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Adana'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarının sürücülerine yönelik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle "Her şey yolunda" sloganıyla Adana Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

Trafik ekipleri, öğrencilerin okullarına güven içinde gitmesi ve evlerine huzur içinde dönmesi hedefiyle sürücülere bilgilendirmede bulundu.

215 sürücünün katıldığı programda, okul servis araçlarında aranan şartlar, taşımacının yükümlülükleri, trafikte sürüş psikolojisi, trafik güvenliği, okul servis araçlarının denetimi gibi konularda eğitim verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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