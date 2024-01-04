Adana'da Okul Çevresinde Narkotik Denetimi
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından öğrencilerin korunması amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araç ve motosikletleri durdurarak sürücü ve yolcuların üzerini aradı, kimlik kontrolü yaptı. Ayrıca okulların çevresindeki yapılar ve ağaç diplerinde uyuşturucu araması yapıldı.
Adana'da narkotik ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı.
Ekipler, bazı araç ve motosikletleri durdurup sürücü ve yolcuların üzerini aradı, kimliklerini kontrol etti.
Denetimler kapsamında okulların çevresindeki yapılarda ve ağaç diplerinde uyuşturucu araması da gerçekleştirildi.