Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza
AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
Adana'da oklu kirpi avladıkları belirlenen 4 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da oklu kirpi avladıkları belirlenen 4 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde devriye görevi sırasında kendilerini görünce kaçan araçtaki şüphelileri takibe aldı.
Durdurulan araçta çuval içinde öldürülmüş 3 oklu kirpi ve avda kullanıIan uç kısmı kancalı 4 sopa ele geçirildi.
Araçtaki 4 kişiye 25 bin lira ceza kesildi.
AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel