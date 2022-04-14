Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza - Haberler

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Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza

Adana'da oklu kirpi avladıkları belirlenen 4 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da oklu kirpi avladıkları belirlenen 4 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde devriye görevi sırasında kendilerini görünce kaçan araçtaki şüphelileri takibe aldı.

Durdurulan araçta çuval içinde öldürülmüş 3 oklu kirpi ve avda kullanıIan uç kısmı kancalı 4 sopa ele geçirildi.

Araçtaki 4 kişiye 25 bin lira ceza kesildi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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