Adana'da Okey Oyunu Cinayetinde 35 Yıl Hapis İstemi

ADANA'da kahvehanede okey oynayan Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren D.G. (17) hakkında 35 yıl hapis cezası istendi. Cinayetten önce tabancalı fotoğrafıyla 'Yolun sonu, son 5 dakika' paylaşımı yapan D.G., iddianamedeki ifadesinde Savan'ı annesine cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğünü, Durak'ın ise kazara vurulduğunu ileri sürdü.

Olay, 25 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan'a tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Savan ile yanındaki Ramazan Durak'ın göğsüne isabet etti. Savan ile Durak kanlar içinde yere yığılırken, D.G., ise kaçtı. İhbarla kahvehaneye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Savan ile Durak'ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAHVEHANE ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

Cinayet şüphelisi D.G.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Kahvehane önünde bir süre bekleyen D.G.'nin, cinayetin ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen D.G.nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Erkan Savan'ı öldürdüğü, yanındaki Durak'ın ise kaza kurşunuyla vurulduğunu söylediği belirtildi.

YOLUN SONU, SON 5 DAKİKA' PAYLAŞIMI

Tutuklanan D.G.'nin, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını, cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. D.G.'nin, paylaşımın altına 'Yolun sonu, son 5 dakika' notu düştüğü ve Savan'ın isim ve soy isminin baş harflerini yazdığı görüldü.

36 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürüten soruşturmanın ardından D.G. hakkında 'kasten öldürme' suçundan toplam 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame yaşı küçük olduğu için Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cinayet şüphelisi D.G. iddianamedeki ifadesinde bu kez Erkan Savan'ı annesine cinsel saldırıda bulunduğu için, Ramazan Durak'ı ise kazara öldüğünü ileri sürdü.

