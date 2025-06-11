Adana'da Oğul, Bulaşıkçı Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Adana'da Oğul, Bulaşıkçı Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
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Adana'da, Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), oğlu Ali B. (24) tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası polis, Ali B.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

ADANA'da Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44) bulaşıkçı olarak çalıştığı kebapçıda oğlu Ali B. (24) tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Ali B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud, sabah erken saatte evden çıkıp iş yerine gitti. Mahmoud temizlik yaparken, kısa süre sonra iş yerine oğlu Ali B. geldi. Ali B. tezgahtaki bıçağı alarak annesini defalarca bıçakladı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zukaa Mahmoud kanlar içinde yere yığılırken, Ali B. kaçarak uzaklaştı.

Sesleri duyan esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zukka Mahmoud'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mahmoud'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Ali B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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