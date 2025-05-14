Adana'da Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale
Adana'da bir okul öncesi öğretmeni, öğrencisinin soluk borusuna yiyecek kaçması üzerine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. Bu başarılı müdahale güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'da okul öncesi öğretmeni, soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Preveze Anadolu Lisesine bağlı anasınıfında bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı.
Durumu fark eden öğretmen Bakiye Eroğlu, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Eroğlu'nun müdahalesiyle yiyecek nefes borusundan çıktı, öğrenci rahat nefes almaya başladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel